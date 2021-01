Waar is Senegals briljantste studente Diary Sow?

Een briljante studente en schrijfster uit Senegal die in Frankrijk studeert, is sinds begin januari vermist. Heel Senegal en Senegalese expats vragen zich al weken af: waar is Diary Sow? Gisteren vertelde een vriendin anoniem aan Le Parisien dat Diary oké is. De druk op haar schouders deed haar wegvluchten.

Het laatste teken van leven dat de twintigjarige studente zelf gaf was via een whatsappbericht naar haar zusje in Senegal. In een spraakbericht zei ze: ‘Ik mis je meer. Ik zie je zo graag.’ Nadien verdween ...