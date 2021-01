Parket-generaal vraagt parlement om onschendbaarheid van Dries Van Langenhove op te heffen

Het parket-generaal van Oost-Vlaanderen heeft het parlement gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid van Dries Van Langenhove op te heffen.

Het gerecht voert al twee jaar een onderzoek naar Van Langenhove en enkele andere leden van de uiterst-rechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden. Dat gebeurde naar aanleiding van een reportage in het VRT-programma Pano in september 2018, waarin te zien was hoe de leden in besloten chatgroepen racistische, antisemitische en seksistische beelden deelden.

Het gerechtelijke onderzoek werd eind november afgerond en meegedeeld aan het parket voor eindvordering. ‘Deze eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd. Het parket wenst lastens dhr. Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving’, aldus het persbericht van het parket van Oost-Vlaanderen.

Van Langenhove heeft de aantijgingen altijd ontkend, en werd kort na zijn inverdenkingstelling federaal parlementslid. Daardoor geniet hij van parlementaire onschendbaarheid, die eerst zal moeten worden opgeheven. Dat kan met een gewone meerderheid in het parlement. ‘Het verzoek hiertoe werd op 14 januari 2021 door de Procureur-Generaal te Gent overgemaakt aan de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers’, aldus nog het parket.

Ook voor een aantal andere leden van Schild & Vrienden werd de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd.