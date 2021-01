Wout van Aert verlengt contract bij Jumbo-Visma tot en met 2024

Wout van Aert (26) heeft zijn contract bij Jumbo-Visma, dat eind dit jaar zou aflopen, met drie jaar verlengd tot en met 2024. Dat heeft de Nederlandse WorldTour-formatie donderdag bekendgemaakt.

‘Ook na 2021 ben ik heel trots lid van Team Jumbo-Visma. Daar ben ik heel blij mee’, laat Van Aert weten vanuit de trainingsstage in Alicante. ‘Ik wilde het zelf heel graag omdat ik hier echt wel een stuk beter ben geworden. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat ik de afgelopen jaren enorme stappen vooruit heb gezet als renner. Ik was telkens in vorm op de momenten dat ik het wilde. Om echt naar iets te kunnen toewerken, heb ik veel aan de ploeg te danken. De beslissing dat ik wilde bijtekenen was eigenlijk vrij snel duidelijk in mijn hoofd. Natuurlijk spelen er dan ook andere dingen en heeft dat wat tijd gevraagd. De intentie was van twee kanten goed en ik had er wel vertrouwen in dat dat in orde ging komen.’

‘Ik ben heel blij dat ik in deze vertrouwde omgeving verder successen kan najagen’, vervolgt Van Aert. ‘Hier voel ik me supergoed en de voorbije jaren hebben uitgewezen dat ik hier goed tot mijn recht kom. Ik hoef je niet uit te leggen dat er meer interesse in me was, maar ik heb persoonlijk nooit gesprekken met een ander team gevoerd. Mijn doel was steeds om hier mijn contract open te breken. We zijn het beste team van de wereld geworden. Het was voor mij het beste om te blijven. Ik ben blij dat het rond is en opgelucht dat ik me erover uit kan spreken.’

Boerenjaar

‘Wout is één van de grote namen, één van de grote sterren van het wielrennen’, stelt teammanager Richard Plugge. ‘Hij is de huidige nummer drie van de wereld. Voor ons was het belangrijk om hem te behouden. Er waren misschien ook wel andere teams in Wout geïnteresseerd, maar zijn intentie was vanaf het begin om bij te tekenen. We hebben hem geholpen in zijn ontwikkeling en daarom wil hij graag blijven. Al snel wisten we dat van elkaar. Daarna kostten de details nog wat tijd. Ik ben heel blij dat we hem hebben kunnen behouden.’

Van Aert kende in 2020 een absoluut boerenjaar. De drievoudige wereldkampioen veldrijden werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar en kreeg de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Kristallen Fiets, de Flandrien en de Vlaamse Reus. Eind oktober sloot hij een voor hem uitzonderlijk wielerjaar op de weg af met een tweede stek in de Ronde van Vlaanderen. Voordien schitterde hij met winst in Milaan-Sanremo en de Strade Bianche en twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast werd de Kempenaar vicewereldkampioen op de weg, Belgisch kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden.