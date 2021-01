Stijgend reproductiegetal baart Sciensano geen zorgen

Het reproductiecijfer van het coronavirus klimt voor het eerst sinds december opnieuw boven de 1, maar volgens Sciensano geeft dat een wat vertekend beeld. ‘Het blijft al weken vrij constant’.

Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano vrijgeeft. Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,03, tegenover 1,02 gisteren. De dagen daarvoor zat het nog net onder de grenswaarde 1. Bij een waarde lager dan 1 besmet elke patiënt gemiddeld minder dan één andere persoon. Als de waarde hoger is dan 1, dan is dat meer en wint het virus opnieuw aan kracht. De r-waarde staat nu op het hoogste punt sinds het begin van de kerstvakantie.

Maar Sciensano nuanceert het belang van dat dagelijks gepubliceerde cijfer. Bij de berekening van het dagelijks gepubliceerde cijfer wordt namelijk alleen rekening gehouden met de personen die in ziekenhuizen worden opgenomen. Omdat er dinsdag een stevige opstoot was van het aantal opnames, vertaalt zich dat nu in een hoger reproductiegetal, klinkt het. De wetenschappers van Sciensano verwachten echter dat dit de komende dagen gecompenseerd wordt.

In later gepubliceerde rapporten is het reproductiegetal in regel ook lager dan het dagelijks vrijgegeven cijfer. Daar worden namelijk ook de gegevens van mensen die geen ziekenhuisopname nodig hebben meegerekend.

‘Geen derde golf’

‘Het verschil in waarden is niet gigantisch groot’, zegt Hanne Debergh van Sciensano dan ook. ‘Er is dus geen reden tot paniek: dit wil dus niet zeggen dat er een derde golf komt. Het reproductiecijfer blijft al weken vrij constant.’

Ze merkt op dat er in landen waar de regels recent zijn aangepast, zoals Ierland, er wel veel grotere sprongen in het reproductiecijfer zijn. ‘Daar zijn de restaurants nog niet zo lang gesloten, in tegenstelling tot bij ons’.