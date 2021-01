Nederlandse telecomoperator Youfone landt in België

De Nederlandse telecomaanbieder Youfone komt naar ons land. Het gaat dat doen via het Proximus-netwerk. Dat heeft Proximus donderdag bekendgemaakt.

Youfone gaat vanaf april vaste en mobiele diensten aanbieden op de Belgische markt. De Nederlanders zullen daarvoor het netwerk van Proximus gebruiken.

In Nederland heeft Youfone, opgericht in 2008, meer dan 400.000 klanten, en is het daarmee naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke operator.

Voor Proximus betekent het akkoord een nieuwe stap in de goede richting om het potentieel van zijn netwerken ten volle te benutten, luidt het.