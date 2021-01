Agente die gefilmd werd terwijl ze burgers uitscheldt, gaat vrijuit door procedurefout

Een politieagente die in 2018 tijdens een patrouille in Anderlecht burgers uitschold met racistische en homofobe beledigingen, heeft haar sanctie met succes aangevochten. Dankzij een procedurefout ontloopt ze haar straf. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

In oktober 2018 werd inspecteur Cindy B. gefilmd tijdens een patrouille in de Anderlechtse wijk Kuregem. Ze zit aan een stuur terwijl haar collega filmt. Op de beelden is te zien hoe het politievoertuig het Lemmensplein oprijdt. Vanuit de auto klinken zware technobeats. Op het plein zingt B. of haar collega die op de passagierszetel zit: ‘Lemmens Lemmens, allemaal makakken (scheldwoord voor Noord-Afrikaanse mensen, red.). Lemmens, we zijn niet bang. Fuck you!’

Later rijdt B. verder naar het gemeentehuis van Anderlecht. ‘Putain, bende janetten (scheldwoord voor homo’s,red.)’, beschrijft een van de twee het gemeentebestuur. Daarmee bedoelen de agentes waarschijnlijk dat ze vinden dat de burgers van de wijk niet streng genoeg worden aangepakt omdat het gemeentebestuur bang is. In Kuregem hebben al enkele rellen plaatsgevonden. Wat verderop richting Albertplein, zingt B.’s collega vanop de passagiersbank: ‘Albertplein, wat stinkt het hier.’

De commissaris van beide inspecteurs krijgt het filmpje doorgespeeld en stelt een verslag voor

toenmalig korpschef Patrick Evenepoel, schrijft Het Laatste Nieuws. Die vindt de feiten ernstig genoeg om hen een voorlopige schorsing op te leggen van één maand, met een inkomstenverlies van 25%. Even later beslist de tuchtraad om hun loon te verlagen, een zware tuchtstraf die net onder ontslag valt.

Drie dagen te laat

De inspecteur die op de passagierszetel zat verlaat volgens de krant het korps maar zou nog wel actief zijn bij de politie ergens anders. B. vecht de beslissing echter aan omdat ze vindt dat de schorsing ‘een aanslag was op haar geweten en eer’, aldus Het Laatste Nieuws. Nu blijkt dat ze erin geslaagd is de verlaging van haar loon succesvol aan te klagen. Volgens de Raad van State kreeg de vrouw haar straf drie dagen te laat van de tuchtraad. Die raad voorziet strenge termijnen en als die overschreden zijn, vervalt elke straf.

De politie van Anderlecht zou nu opdraaien voor alle gerechtskosten en haar advocaat. Mogelijk moeten ze ook haar inkomstenverlies terugbetalen. B. zou nog altijd in dezelfde zone werken. Het parket van Brussel zou overigens ook ingelicht geweest over haar wangedrag, maar haar dossier zou geseponeerd hebben.

De huidige korpschef Jurgen De Landsheer noemt het hele voorval in Het Laatse Nieuws ‘pijnlijk’ en pleit voor een aanpassing van de tuchtprocedure.