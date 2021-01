Bagdad opgeschrikt door eerste zelfmoordaanslag in anderhalf jaar

In het centrum van Bagdad is donderdag een zelfmoordaanslag gepleegd op een markt. Twee kamikazes bliezen zichzelf op. Volgens de Iraakse staatstelevisie zijn er daarbij voor het eerst sinds juni 2019 dodelijke slachtoffers gevallen.

Bijna dag op dag drie jaar geleden vielen bij een zelfmoordaanslag op hetzelfde drukke Tayaranplein in hartje Bagdad 31 doden. De plek is bekend omwille van een tweedehands klerenmarkt.

De aanslag is voorlopig niet opgeëist, maar de handelswijze doet denken aan die van terreurgroep Islamitische Staat (IS), die in 2014 bijna een derde van het Iraakse grondgebied onder controle had. Irak riep eind 2017 de overwinning uit over IS, maar in de verlaten, bergachtige gebieden van het land zijn nog altijd jihadistische cellen actief.