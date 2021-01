Geen ‘Bob’ maar ‘Axelle’ of ‘Timmy’: sleutelhanger met naam van overleden kind voor chauffeurs onder invloed

Wie bij een alcoholcontrole betrapt wordt op rijden onder invloed zal voortaan ook een sleutelhanger krijgen. Maar daarop staat niet ‘Bob’, maar de naam van een kind dat omgekomen is door een ongeval waarbij de chauffeur onder invloed was.

Deze ‘niet-bobsleutelhangers’ zijn een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen, met steun van het verkeersinstituut Vias. De betrapte bestuurder krijgt meteen ook het verhaal achter de naam te horen.

Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina en Timmy zijn acht kinderen die om het leven kwamen bij een verkeersongeval met een bestuurder die reed onder invloed. Hun namen staan op de sleutelhangers die bestuurders met een glas te veel op krijgen tijdens het ‘weekend zonder alcohol’, dat vrijdag start.

‘We hopen dat de confronterende ‘niet-bobsleutelhangers’ langer zullen blijven hangen dan de boete of het rijverbod’, zeggen Ouders van Verongelukte Kinderen en Vias Institute.

De bestuurders in kwestie kunnen hun sleutelhanger nadien omruilen voor een online sensibiliseringscursus bij Vias. Tijdens die cursus wordt dieper ingegaan op de gevolgen van alcohol op het rijgedrag.

Een op de vijf ongevallen is nog altijd te wijten aan alcohol, klinkt het in een campagnefilm. Het aantal letselongevallen waarbij een bestuurder te veel gedronken heeft, is de voorbije tien jaar weliswaar met ongeveer een vijfde gedaald, maar toch gebeurden er in 2019 nog 4.106 ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed was. Gemiddeld had die 1,7 promille alcohol in het bloed, klinkt het. Maar ook ‘net’ te veel gedronken hebben, kan zware gevolgen hebben, benadrukt Vias: gemiddeld elke dag is er in België een ongeval met een dode of gewonde waarbij de bestuurder minder dan 0,8 promille alcohol in het bloed had.

‘Zowel de jaarlijkse bobcampagnes als deze nieuwe ‘niet-bobcampagne’ blijven dus absoluut noodzakelijk om iedereen te overtuigen om niet te drinken als je met de wagen gaat rijden’, aldus de initiatiefnemers.