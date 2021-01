Reproductiegetal coronavirus stijgt weer boven de 1

Het reproductiecijfers van het coronavirus klimt opnieuw boven de 1. Dat geeft aan dat besmette patiënten weer meer anderen aansteken. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames blijkt wel nog traag af te nemen. Ondertussen zijn 1,38 procent van de inwoners van België gevaccineerd tegen het virus.

Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano vrijgeeft. Het reproductiegetal bedraagt momenteel 1,03, tegenover 1,02 gisteren. De dagen daarvoor zat het nog onder de grenswaarde 1. Bij een waarde lager dan 1 besmet elke patiënt gemiddeld minder dan één andere persoon. Als de waarde hoger is dan 1, dan is dat meer en wint het virus opnieuw aan kracht. De r-waarde staat nu op het hoogste punt sinds het begin van de kerstvakantie.

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land is in de periode tussen 11 en 17 januari wel opnieuw gedaald in vergelijking met de week ervoor. Gemiddeld werden per dag 1.972,9 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 6 procent.

De meest recente definitieve cijfers zijn van afgelopen zondag, traditioneel de dag van de week waarop minst testen worden afgenomen. Op de 17de waren er 713 positieve tests, duidelijk minder dan de 856 van de zondag daarvoor.

De positiviteitsratio van het aantal afgenomen tests blijft ook bijna onveranderd. Uit de recentste gegevens blijkt dat gemiddeld 5,3 procent van de afgenomen testen een besmetting aantoont. Een week eerder was dat 0,1 procent meer.

Ook de andere parameters dalen, maar ook daar gaat het traag. Het aantal ziekenhuisopnames lag tussen 14 en 20 januari op gemiddeld 123 per dag, een daling met 2 procent. Er liggen nu 1.937 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 336 op intensive care. Dat zijn er respectievelijk 1 en 7 procent minder dan een week eerder.

Tussen 11 en 17 januari werden gemiddeld 48,6 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of een daling met 11 procent. In totaal zijn nu al 20.572 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Ondertussen gaat de vaccinatiecampagne ondanks de leveringsproblemen door. Dinsdag stond de teller op 126.328 personen die minstens één keer gevaccineerd zijn. Dat komt neer op 1,38 procent van de inwoners van ons land. De vaccinatiegraad is het hoogst in Wallonië, waar 1,59 procent van de mensen al een prikje kreeg, tegenover 1,3 procent in Vlaanderen en 1,13 procent in Brussel.