Deze decreten ondertekende Biden: annulering moslimban, opschorting financiering grensmuur, mondmaskerplicht

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag, op zijn eerste dag als president, uiteindelijk vijftien decreten ondertekend. Dat heeft Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis, bevestigd. Daaronder ook de annulatie van de moslimban en het opschorten van de financiering van muur aan de Mexicaanse grens.

De inreisbeperkingen voor mensen met een paspoort uit zeven landen waar voornamelijk moslims wonen, was een van de eerste beslissingen die Donald Trump nam toen hij in 2017 president werd. Biden noemt de moslimban discriminerend en een belediging voor de waarden van het land.

Ook ondertekende Biden een decreet dat de financiering van de grensmuur stopzet. Trump kondigde in 2019 de noodtoestand uit, waardoor federale middelen van Defensie vrijgemaakt moesten worden voor de bouw van de muur. De grensmuur was een belangrijke campagnebelofte van Trump. Hij wilde op die manier illegale migranten uit Mexico buiten houden, die hij ‘vekrachters en criminelen’ noemde. Trump had zijn aanhangers beloofd dat Mexico de financiering op zich zou nemen.

Migratie rode draad

Verschillende decreten die Biden ondertekende hebben met immigratie te maken. Zo ondertekende hij een decreet waarmee hij het Daca-programma, het ‘Dreamers’-programma in de volksmond, in ere herstelt. Daardoor kunnen mensen die illegaal het land zijn binnengekomen als kind toch in de VS blijven. Ook nam Biden actie om een einde te maken aan zeer restrictieve maatregelen die de regering Trump invoerde, zoals kinderen weghalen van hun ouders als die illegaal het land willen binnengeraken.

Woordvoerder Psaki gaf ook aan Biden de situatie aan de grenzen op een betere manier wil beheren en ervoor wil zorgen dat de VS een toevluchtsoord blijven voor mensen die het slachtoffer zijn van geweld in hun eigen land. Biden stuurde woensdag een ingrijpende hervorming van het immigratiebeleid door naar de Senaat, met ook een achtjarige procedure waarmee miljoenen illegale immigranten staatsburger kunnen worden.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid liet tot slot in een mededeling weten dat immigranten uit Latijns-Amerika die het land illegaal binnen komen, vanaf donderdag niet meer teruggestuurd zullen worden naar Mexico in afwachting van hun asielprocedure.

Klimaatakkoord

Zoals op voorhand aangekondigd zorgt een van die decreten voor een terugkeer van de VS in het klimaatakkoord van Parijs. Bidens voorganger Donald Trump was in juni 2017 uit het klimaatakkoord gestapt, maar de nieuwe president maakte al meermaals duidelijk dat hij weer wilde aansluiten bij de klimaatambities die de internationale gemeenschap in 2015 in Parijs had afgesloten. Formeel verlieten de Verenigde Staten het klimaatakkoord pas in november vorig jaar. De oud-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry werd door Biden aangesteld als zijn klimaatgezant.

Tijdens zijn campagne toonde Biden zich een groot voorstander van het tegengaan van de opwarming van de aarde. Hij beloofde te zullen mikken op nul CO 2 -uitstoot in 2050 in de VS. ‘We gaan de klimaatverandering bekampen zoals we het tot hiertoe nooit gedaan hebben’, zei Biden vanuit het Oval Office.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de Amerikaanse terugkeer al verwelkomd. Tegelijk waarschuwde Guterres de nieuwe Amerikaanse president dat de tijd op raakt om de temperatuurstijgingen in te perken. ‘We kijken uit naar het Amerikaanse leiderschap om die internationale inspanningen te versnellen’, zei Guterres.

Mondmaskerplicht

Andere decreten richtten zich op de huidige coronapandemie, die hevig woedt in de VS. Het land zal zich opnieuw aansluiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Topexpert dr. Anthony Fauci woont donderdag al een virtuele vergadering van de organisatie bij. Met een ander decreet wordt de mondmaskerplicht ingevoerd voor gebouwen van de federale overheid, en dat voor minstens 100 dagen. Biden vraagt iedereen in de Verenigde Staten om zeker de volgende 100 dagen in het openbaar een masker te dragen.

Zelfs op het hoogtepunt van de coronacrisis was Trump geen voorstander van mondmaskers. Een feestje in het Witte Huis zonder maskers werd een superverspreider-evenement, en bij zijn terugkeer na zijn eigen besmetting ontdeed Trump zich op theatrale wijze van zijn masker. In de Verenigde Staten bezweken al ruim 400.000 mensen aan het coronavirus.

Biden haalt meteen de banden met de Wereldgezondheidsorganisatie, die Trump verbrak, opnieuw aan. Topexpert dr. Anthony Fauci woont donderdag al een virtuele vergadering van de organisatie bij.

Deze decreten ondertekende Biden al: