Club Brugge haalt tegen Oostende voor het eerst dit seizoen een achterstand op

Club Brugge haalde voor het eerst dit seizoen met succes een achterstand op in de Belgische competities. Odilon Kossounou en Clinton Mata zetten hun eigen ploeg op achterstand, maar de dertigers van Club zetten de puntjes op de i. Bas Dost (31) scoorde de 1-1, Ruud Vormer (32) zorgde voor twee assists en Simon Mignolet (32) stopte bij 2-1 een penalty.

Alleen Club kan zichzelf van de titel houden. Kapitein Ruud Vormer had het na de zege op Beerschot nog eens bevestigd. In zijn eerste twee wedstrijden van 2021 – op Sint-Truiden en het Kiel - had Club Brugge zijn kampioenenvorm getoond. Maar in zijn eerste wedstrijd in Jan Breydel sinds Nieuwjaar zagen we opnieuw de kwetsbare kampioen. Die te traag voetbalde in balbezit en te veel ruimte liet in de verdediging.

KV Oostende was met een duidelijk strijdplan naar de provinciehoofdplaats afgezakt. De Kustboys kreunen onder de covid-besmettingen, maar dat hoeft geen probleem te zijn als ze voorin een beroep kunnen doen op Fashion Sakala. De Zambiaanse spurtbom deed in de eerste helft enkele pogingen om het olympisch minimum te lopen op de vijftig meter, indien dat nummer tot het officiële programma zou worden toegevoegd.

Brandon Mechele kreeg een snotneus van de voorbijsnellende Afrikaan. Al werd de man uit Bredene in de steek gelaten door Odilon Kossounou bij het tegendoelpunt. De Ivoriaan hief het buitenspel op waardoor Jelle Bataille Sakala kon lanceren. Kossounou was teruggerend om diens voorzet te ontzetten maar speelde ongelukkig achteruit in de voeten van Clinton Mata. Die vloerde Simon Mignolet met een owngoal.

Club Brugge had nog geen achterstand opgehaald in de competitie dit seizoen en dus was het uitkijken naar de Brugse reactie. Die liet even op zich wachten. Het was opnieuw Sakala die een goeie kans kreeg nadat Federico Ricca het duel had verloren van Jelle Bataille. De Uruguayaan kreeg opnieuw het vertrouwen van Philippe Clement, maar speelde geen al te beste wedstrijd.

Club stelde daar nagenoeg niets tegenover. Na een halfuur trapte Ruud Vormer vanop afstand. Het was een eerste steriele doelkans van de thuisploeg.

De eerste uitgespeelde kans van Club leverde wel een doelpunt op. Zij het onrechtstreeks. Charles De Ketelaere bereikte Noa Lang aan de tweede paal, diens poging ging via KVO-doelman Bram Castro in corner. Op die hoekschop kreeg Bas Dost – tot dan toe amper aanwezig – de bal pal op de kruin. De boomlange spits moest niet eens springen om Club langszij te koppen.

Vroeg in de tweede helft kreeg Dost opnieuw een dot van een kans. Bram Castro keerde een bal van Diatta, Dost mikte de rebound naast. Een spits in vorm had hem minstens tussen het kader gekregen.

Het bleek uitstel want na slecht uitvoetballen van Oostende kopte Mats Rits tot bij Dost. Die speelde Ruud Vormer aan, de captain prikte door naar Krépin Diatta. De Senegalees scoorde zijn tiende van het seizoen en is daarmee clubtopschutter. Ruud Vormer zit nu aan acht assists.

Oostende was niet van slag en bleef geduldig de gelijkmaker zoeken. Na een domme handsbal van Odilon Kossounou - hij maakte een onnodige beweging naar de bal – ging de bal op de stip. Simon Mignolet klapte in zijn handschoenen om de penaltynemer Fashion Sakala uit zijn concentratie te halen. De Sint-Truidenaar had in de Premier League de reputatie een penaltyspecialist te zijn. En hij slaagde ook nu weer in zijn opzet door simpel te blijven staan en Sakala’s poging te weren. Ook in de rebound kon de Zambiaan niet uithalen.

Oostende claimde een tweede penalty toen Fede Ricca schouder aan schouder neerging met Jelle Bataille. Wat scheidsrechter Wim Smet niet zag was dat Ricca de Oostendse rechterflankspeler haakte en zelfs blesseerde. Hier kwam Club Brugge goed weg.

Met Stefano Denswil in de ploeg probeerde Club de zege naar zich toe te trekken. De kampioen haalde het tempo uit de wedstrijd en pakte een perfecte negen op negen in 2021. Zondag wacht de eerste topafspraak van 2021: een duel met titeluitdager Racing Genk.