Ook MIVB wuift Trump uit: ‘Het hellegat zegt vaarwel’

Dat Donald Trump in 2016 Brussel een ‘hellhole’ noemde, zijn ze bij de MIVB niet vergeten. De Brusselse vervoersmaatschappij neemt met een kwinkslag afscheid van de president.

Exit Donald Trump, enter Joe Biden in het Witte Huis. Een beweging die ze ook bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB niet betreuren. De communicatieafdeling van het bedrijf slaagt er wel vaker in om te charmeren op sociale media, en neemt ook op een ludieke manier afscheid van Trump.

Het deelde vandaag een foto van tram 44, met de woorden ‘The hellhole says goodbye’. Voor wie het na vier jaren van krasse uitspraken al zou vergeten zijn: Trump, toen nog enkel een controversieel presidentskandidaat, haalde in januari 2016 onze hoofdstad door het slijk. ‘Brussels has become a hellhole’, liet hij toen optekenen in een interview met Fox News. Volgens Trump kwam dat omdat Brussel er niet in zou slagen moslims te integreren.

Brusselaars plaatsen toen als reactie prachtige foto’s van hun stad op sociale media om Trumps ongelijk te bewijzen. Dat kan ook verklaren waarom MIVB net voor een foto van tramlijn 44 heeft gekozen bij de afscheidsboodschap. Geen directe verwijzing naar zijn voorganger Barack Obama, de 44ste president van de Verenigde Staten, maar wel vaak genoemd als het mooiste traject van het netwerk: de tram rijdt namelijk tussen Tervuren en Montgomery, dwars door het Kapucijnenbos.