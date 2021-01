Kevin De Bruyne stapt met pijnlijke grimas van het veld

In de Premier League is Kevin De Bruyne met een pijnlijke grimas van het veld gestapt tijdens de wedstrijd van zijn Manchester City tegen Aston Villa.

Manchester City dwong een massa kansen af tegen Aston Villa, maar pas diep in de tweede helft kon Bernardo Silva een eerste doelpunt op het scorebord zetten. Gundogan zette met een penalty de 2-0 eindstand op het scorebord. City is voor het eerst zeventien maanden weer leider in de Premier League.

Minder goed nieuws was dat Kevin De Bruyne na een uur naar de kant ging. Hij had net voordien een tik gekregen van Jack Grealish. Of er echt sprake is van een blessure, is nog onduidelijk. Mogelijk werd hij enkel uit voorzorg gewisseld. Gabriel Jesus kwam in zijn plaats tussen de lijnen.