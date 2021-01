Franse skigebieden blijven op slot

De Franse skigebieden gaan niet open op 1 februari. Een domper voor duizenden skiërs. Ook voor de vele Belgen die in Frankrijk op wintersport gaan.

Aan sneeuw geen gebrek in de Franse skigebieden. Toch staan de liften er maar troosteloos bij. Door de slechte coronacijfers is de opening van het Franse skiseizoen al een paar keer uitgesteld. Ook nu weer. 1 februari was de nieuwe deadline. Maar het feestje gaat niet door. Dat heeft de Franse staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne woensdag gecommuniceerd.

Of de krokusvakantie nog kan gered worden, een topperiode voor wintersporters, is hoogst twijfelachtig. Een beslissing daarover is nu nog niet genomen. Maar Lemoyne liet uitschijnen dat de kans klein is dat de skiliften in februari zullen draaien omdat het aantal besmettingen niet daalt.

Dinsdag steeg het aantal covid-19-patiënten dat op één dag op de afdeling intensieve zorg belandde zelfs boven de 300. De afgelopen zeven dagen zijn er meer dan 10.000 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen blijft stabiel, met 373 doden op dinsdag.

Dat de opening opnieuw wordt uitgesteld, is een zware klap voor de sector, want na februari schiet er niet veel meer over van het skiseizoen. Dat beseft ook Lemoyne. ‘De sneeuwkanonnen gaan niet werken, maar de compensatiekanonnen moeten er wel zijn’, zei hij volgens Le Monde. De komende dagen wordt met premier Jean Castex bekeken wel ondersteuningsmaatregelen nodig zijn.

In Oostenrijk en Zwitserland kan men wel op de latten staan. Maar de Belgische regering raadt niet-essentiële reizen ten stelligste af en mogelijk komt er snel ook een tijdelijk verbod op. Bij de grote Belgische touroperatoren kan men voorlopig ook geen reizen boeken naar wintersportoorden.