Tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen in de maak

Het idee om voor een beperkte periode niet-essentiële reizen te verbieden, wint terrein. Ook zonder een Europese aanpak wil België het reizen komende krokusvakantie aanpakken.

De EU-leiders overleggen vandaag over de eventuele sluiting van de grenzen. Zoals deze krant al signaleerde, zal premier Alexander De Croo (Open VLD) een tijdelijke stop op niet-essentiële reizen bepleiten.

‘Als we het reizen afraden en niet verbieden, zien we toch dat een grote groep mensen zich daar niet aan houdt’, verklaarde De Croo woensdag tijdens het VRT-journaal. ‘We zitten in een betere situatie in vergelijking met onze buurlanden, maar het blijft een gevoelige toestand. Daarom is het nu gerechtvaardigd om te zeggen dat toeristische reizen tijdelijk stopgezet moeten worden.’

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf in het Vlaams Parlement aan zo’n verbod te steunen.

Lastige discussie

De kans is dus groot dat de verstrenging er komt. Immers, als de premier geen Europese consensus kan vinden, zal hij toch een voorstel doen op het Overlegcomité dat vrijdag plaatsvindt om een landelijk verbod op niet-essentiële reizen in te voeren. Ook federaal vicepremier Frank Vandenbroucke (SP.A) meent dat het moet mogelijk zijn om niet-essentiële reizen te verbieden ‘ook als rest van Europa niet meedoet’. ‘Reizen en allerlei virussen meebrengen, dat gaan we niet laten gebeuren.’

Er wacht volgens federale bronnen dan wel nog een lastige ­discussie over wat niet-essentiële reizen zijn. ‘Handel en arbeid voor grensarbeiders moeten wel mogelijk blijven’, benadrukt De Croo alvast.

Het Overlegcomité van vrijdag zou zich ook buigen over een concreter perspectief voor gesloten sectoren, zoals de horeca of de contactberoepen.

Maar versoepelingen zijn nog niet voor meteen, gaf de premier woensdagavond aan. ‘Ik begrijp die vraag, en de vaccinatie geeft ons voor een stuk ook wat perspectief. Maar de cijfers plafonneren, en ze plafonneren op een redelijk hoog niveau. We moeten er nu op toezien dat we geen fouten maken’, zei De Croo.

‘Laten we ervoor zorgen dat de cijfers de komende weken dalen en dan zullen we kijken wat mogelijk is. Maar op dit moment lijken versoepelingen me niet aangewezen.’