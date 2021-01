Vlaams Vredesinstituut krijgt Nils Duquet als directeur

Het Vlaams Parlement heeft vandaag Nils Duquet benoemd als nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Hij vervulde die functie al ad interim.

Met Duquet krijgt het adviesorgaan van het Vlaams Parlement de derde directeur op drie jaar tijd. Tine Destrooper vertrok al snel, toen bleek dat zij aan de slag kon op de UGent. Haar opvolgster, Elke Devroe, moest een jaar geleden vertrekken na een negatieve evaluatie. Duquet nam haar taak toen ad interim over. Na een selectieprocedure, die hij succesvol doorliep, en de stemming in het parlement, is zijn aanstelling nu definitief. Hij mag voor zes jaar aan de slag, met de mogelijkheid op eenmalige verlenging van nog eens zes jaar.

Duquet is al van bij de start bijna vijftien jaar geleden werkzaam voor het Vlaams Vredesinstituut. Hij bouwde vooral expertise op als onderzoeker naar legale en illegale wapenhandel, maar coördineerde ook diverse internationale projecten.

Zijn aanstelling signaleert ook een koerswijziging voor het Vlaams Vredesinstituut. Dat liet zich de voorbije jaren vooral opmerken met haar gedegen onderzoek naar wapenhandel. Dat blijft op de onderzoeksagenda staan, maar daarnaast komt er ook meer aandacht van radicalisering en polarisering.

‘Onze samenleving staat niet stil. Dat thema leeft. In de VS is er al sprake van een escalatie, kijk maar naar de bestorming van het Capitool. De sociale media zijn daar een katalysator. Gelukkig is het bij ons nog niet zo extreem. Maar politici moeten een langetermijnstrategie uitdenken om die radicalisering en polarisering aan te pakken. Met analyses, rapporten en adviezen willen wij daarmee helpen’, zegt Duquet bij zijn aanstelling.

‘In de toekomst wil het Vredesinstituut ook meer wegen op het maatschappelijk debat door analyses en info actiever aan te bieden aan de geïnteresseerde burger.’

