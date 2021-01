Fox News schuift weer op naar rechts

De nieuwszender Fox News herpositioneert zich voor het post-Trump tijdperk. Concreet gaat het netwerk nog meer inzetten op de talkshows van zijn conservatieve opiniemakers, ten koste van nieuwsprogramma’s en journalisten.

Er volgt ook een reeks ontslagen. Opvallend is het vertrek van twee Fox News-medewerkers die tijdens de verkiezingsnacht verantwoordelijk waren voor de omstreden (en wat voorbarige) voorspelling dat Joe Biden de staat ­Arizona zou winnen. Trump-fans waren bijzonder verbolgen dat Fox News dat als eerste – en dagenlang als enige – zender voorspelde. Politiek journalist Chris Stirewalt, die de prognose live in de uitzending bracht, verliest zijn job, en de verantwoordelijke voor het maken van de voorspelling, Bill Sammon, wordt met pensioen gestuurd. Ook twintig onlinejournalisten moeten opstappen in een herstructurering van de organisatie.

Spreidstand

In de weken en maanden na de verkiezingen verloor Fox News heel wat kijkers aan Newsmax en One America News, twee zenders die Trump erg ver zijn gevolgd in zijn complottheorieën over een ‘ge­stolen’ verkiezingsoverwinning. Fox News, daarentegen, koos voor een ongemakkelijke spreidstand: in de nieuwsprogramma’s werd ­Biden als winnaar naar voren geschoven, maar schermgezichten als Sean Hannity en Tucker Carlsson mochten tijdens hun druk bekeken programma’s het tegendeel beweren. De pro-Trump-kijkers waren niet gelukkig met die redactionele lijn.

Fox News is dus duidelijk niet van plan zich de conservatieve kaas van het brood te ­laten eten door Newsmax en One America News.

In het herschikte zendschema verliest nieuwsanker Martha MacCallum haar stek in de primetime op maandagavond aan een (nog niet nader bepaald) opiniegezicht. MacCallum’s nieuwsprogramma verhuist naar de veel minder bekeken namiddag.