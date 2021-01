Ralph Lauren, paars en een vredesduif: de symboliek achter de outfits op de inauguratie

Dat Joe Biden en Kamala Harris bij hun inzwering als (vice)president voor Amerikaanse ontwerpers hebben gekozen, mag niet verbazen. Ook de kleuren zeggen wat over hun plannen voor de Verenigde Staten.

Met zijn woorden was Joe Biden alvast heel duidelijk over welke richting hij de komende vier jaar uit wil met zijn land, maar ook met zijn outfit zette hij de liefde voor Amerika in de verf. Brooks Brothers, het Amerikaanse instituut dat decennialang presidenten heeft gekleed, ging vorig jaar failliet, waardoor Biden moest uitkijken naar een alternatief. Het werd Ralph Lauren, misschien wel Amerika’s meest succesvolle ontwerper. Ook Doug Emhoff werd door hem gekleed.

Maar in de zee van zwarte en donkerblauwe pakken waren het vicepresident Kamala Harris en first lady Jill Biden die opvielen met hun kleurrijke kleding. En ook die was zo Amerikaans als maar kon zijn. Harris koos voor ontwerpen van Christopher John Rogers en Sergio Hudson, twee jonge Afro-Amerikaanse ontwerpers.

Dr. Jill Biden koos voor een turquoise jurk en bijpassende jas van het New Yorkse modelabel Markarian, ontworpen door de jonge Alexandra O’Neill. Het werd eerder al duidelijk dat Jill Biden - net zoals Michelle Obama - vooral jonge, Amerikaanse ontwerpers plant te steunen. Iets wat Melania Trump vaak werd verweten te weinig te doen. Zij gaf tijdens het ambtstermijn van haar echtgenoot eerder de voorkeur aan de gekende Europese modehuizen zoals Dior en Chanel.

Kamala Harris. Foto: REUTERS

Dr. Jill Biden. Foto: REUTERS

Maar niet alleen de ontwerpers werden zorgvuldig uitgekozen, ook over de gekozen kleuren valt wel iets te zeggen. Uiteraard koos Biden voor een blauwe stropdas, niet voor niets de kleur van de Democraten. Trump, maar ook zijn vicepresident Mike Pence, hebben vooral rode stropdassen in hun kast hangen, ofwel de kleur van de Republikeinen. Net daarom is het paars van Harris symbolisch. Die kleur staat in de Verenigde Staten immers symbool voor politieke eenheid, want het is de kleur die je krijgt wanneer je rood en blauw mengt.

Daarnaast zou de kleur volgens CNN een ode zijn aan Shirley Chisholm. Zij was in 1972 de eerste zwarte vrouw die verkozen werd in het Congres en de eerste zwarte vrouw ooit die zich kandidaat stelde voor het presidentschap. Paars was ook een van haar campagnekleuren.

Lady Gaga. Foto: AFP

Michelle Obama. Foto: AFP

Hillary Clinton. Foto: EPA-EFE

Ook de andere gasten lieten het niet na om de Amerikaanse mode in de schijnwerpers te zetten. Hillary Clinton koos net als Biden en Emhoff voor Ralph Lauren (en net als Harris voor paars). Ook voormalig first lady Michelle Obama ging aankloppen bij de Afro-Amerikaanse ontwerper Sergio Hudson, terwijl de indrukwekkende baljurk van Lady Gaga (inclusief broche met vredesduif) getekend werd door Daniel Roseberry, de Amerikaanse ontwerper achter het Franse couturelabel Schiaparelli.

En wie nog meer symboliek zoekt in de outfits: The New York Times-modejournaliste Vanessa Friedman merkte op dat de muzikale gasten Lady Gaga, Jennifer Lopez en Garth Brooks respectievelijk rood, wit en blauw droegen, een duidelijke verwijzing naar de Amerikaanse kleuren. Lopez hield zich echter niet helemaal aan de all-American dresscode, want haar witte outfit kwam van Chanel. Dat Franse modehuis tekende ook het zwarte jasje dat Melania Trump uitkoos om het Witte Huis en het leven als first lady achter zich te laten. In zwart, al leek ze niet zo rouwig dit hoofdstuk te mogen afsluiten.

Jennifer Lopez. Foto: AFP