Joe Biden heeft de eed afgelegd als president. De 78-jarige Biden is daarmee de 46ste president van de VS. In dit artikel zetten we enkele opvallende momenten van de plechtigheid op een rij.

Al tijdens de verkiezingscampagne riep zangeres Lady Gaga op om te kiezen voor de Democraat Joe Biden. Voor de eedaflegging zong Gaga het Amerikaans volkslied: ‘The Star-Spangled Banner’.

Ook zangeres Jennifer Lopez was van de partij op het Capitool. Zij bracht een medley met onder meer ‘This Land is Your Land’ and ‘America the Beautiful’.

Na de eedaflegging (zie video helemaal bovenaan) bracht de 22-jarige schrijfster Amanda Gorman het gedicht ‘The Hill We Climb.’

Hier kunt u de integrale toespraak van Joe Biden terugvinden.