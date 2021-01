Trump liet briefje achter voor Biden in Oval Office

Zoals de traditie het wil, liet Donald Trump een briefje achter voor zijn opvolger. Dat maakte het Witte Huis bekend.

Na vier jaar nam president Donald Trump deel aan een laatste presidentiële traditie op weg naar de helikopter. Hij liet een brief achter voor zijn opvolger Joe Biden in het Oval Office.

Over de inhoud van het briefje is nog geen informatie vrijgegeven. Volgens CNN zou ook Melania een kort verwelkomingsbriefje voor Jill achtergelaten hebben. Joe Biden op zijn beurt tweette de woorden: ‘It’s a new day in America.’

De traditie van het schrijven van brieven tussen vertrekkende en intredende presidenten werd door voormalig president Ronald Reagan in gang gezet voor zijn vicepresident George H.W. Bush. Een van de bekendste brieven - de brief van Bush uit 1993 aan Bill Clinton - is waarschijnlijk ook het meest vergelijkbaar met de Trump-Biden-dynamiek, aangezien beide presidenten hun ambt verlieten na een hardvochtige campagne.

Toen Barack Obama zijn brief schreef voor Donald Trump, liet hij vier aanbevelingen achter voor hem. ‘Dit is een uniek bureau, zonder een duidelijke handleiding voor succes. Dus ik weet niet of mijn advies nuttig kan zijn’, schreef Obama. ‘Maar laat mij jou toch enige lessen meegeven die ik de voorbije acht jaar heb geleerd.’ Een van zijn ‘tips’ waren: ‘We zijn beiden - weliswaar op verschillende manier - gezegend met een groot en goed kapitaal. Maar niet iedereen kan van die luxe genieten. Het is dus aan ons om er alles aan te doen om aan iedere hardwerkende familie én kinderen de kans te geven om hogerop te klimmen’