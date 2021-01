School in Westouter sluit na uitbraak, 14 besmettingen op Kontichse basisschool

Ook de testronde in het Sint-Jozefinstituut in Kontich heeft bijkomende besmettingen aan het licht gebracht. In totaal testten veertien mensen positief, daarvan zijn er wellicht twee met de Britse variant. Ook een lagere school in Westouter moet de deuren sluiten wegens een uitbraak, maar in Westouter zouden er geen besmettingen zijn met de Britse variant.

Uit de testafnames van de lagere school in Westouter, testten 15 leerlingen positief. De afgelopen twee weken hadden ook 10 leerlingen positief getest op covid-19. ‘Uit onderzoek van het labo van Prof. Verhasselt (UZ Gent) blijkt dat van de 15 stalen er slechts drie zijn met een eerder hoge virale lading en dus zeker in quarantaine moeten, er een 8-tal zij met een gemiddelde virale laden en een 4-tal stalen licht aantekenen wat vermoedelijk wijst op een oude besmetting’, aldus de directie van de basisschool.

Tweede testronde

In de Edegemse school Olfa Elsdonk ging het om drie bijkomende besmettingen waarvan twee de Britse variant. Net als in Edegem mogen de gezinsleden van wie negatief testte uit quarantaine, in geval van een positieve test moet het gezin in isolatie. In het Sint-Jozefinstituut in Kontich werden dinsdag 1.700 testen afgenomen van leerlingen en personeelsleden nadat een leerkracht positief testte op de Britse variant. In Edegem werden 500 personen getest nadat twee kinderen besmet bleken te zijn.

In Edegem komt er donderdag een tweede testronde, in Kontich vrijdag en mogelijk ook nog zaterdag.