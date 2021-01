Geen sporen van geweld bij overleden man in Brusselse politiecel

Het lichaam van de man die dinsdag overleden is in een Brusselse politiecel, vertoonde geen zichtbare sporen van geweld. Dat is gebleken uit de autopsie die woensdagvoormiddag is uitgevoerd.

Diezelfde autopsie heeft ook geen sporen aan het licht gebracht van de tussenkomst van een derde bij het overlijden. Dat meldt het Brusselse parket woensdagmiddag. ‘De analyses inzake het toxicologisch onderzoek zijn nog steeds lopende’, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

Volgens La Capitale en Het Nieuwsblad zou de man maandag opgepakt zijn in de Brusselse deelgemeente Laken, mogelijks nadat hij betrapt was bij een winkeldiefstal. Het Brusselse parket maakt echter melding van een administratieve aanhouding omdat de man illegaal op het Belgisch grondgebied verbleef. De man werd overgebracht naar een politiecel waar hij dinsdagmiddag rond 17.00 uur dood werd aangetroffen. Het Brusselse parket opende meteen een onderzoek en liet verschillende onderzoeksopdrachten uitvoeren.

‘Zo is het onderzoek in handen gegeven van het Comité P en is de inbeslagname bevolen van de bewakingsbeelden van het cellencomplex en van de vrijheidsberoving van de man’, meldde het parket dinsdagavond al. ‘Een magistraat van het parket, de wetsgeneesheer en het Comité P zijn ter plaatste afgestapt.’

Er werd ook een autopsie bevolen, waarvan de eerste resultaten woensdagmiddag bekendraakten.