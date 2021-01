Minstens twee doden na zware ontploffing in Madrid

In een gebouw in het centrum van Madrid heeft zich woensdagmiddag een zware explosie voorgedaan. Daarbij zouden al zeker twee mensen zijn omgekomen.

De explosie deed zich voor rond 15 uur in een gebouw in de Calle de Toledo, in het centrum van de Spaanse hoofdstad. De bovenste vier verdiepingen zijn volledig verwoest, zo blijkt uit de beelden. Er zijn al zeker twee dodelijke slachtoffers gevallen, zo heeft burgemeester José Luis Martínez-Almeidade bevestigd aan Reuters. De Spaanse krant La Vanguardia spreekt over drie doden, naast twee gewonden. Er zou mogelijk ook nog iemand onder het puin liggen.

Over de oorzaak van de ontploffing bestaat nog geen duidelijkheid, er wordt voorlopig uitgegaan van een gasexplosie. Binnen het gebouw is er brand uitgebroken. De omgeving werd afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ook het aanpalende woonzorgcentrum en een school werden geëvacueerd. Door de explosie zou er ook puin op de speelplaats zijn geslingerd, waar een kind lichtgewond raakte, meldt El Pais.

Het gebouw is eigendom van de kerk. Er worden onder meer priesters opgeleid en maaltijden aan daklozen uitgedeeld. ‘De priesters die op de vijfde en zesde verdieping wonen, zijn veilig. We proberen nog een vrijwilliger die bij hen inwoont te lokaliseren’, aldus het bisdom aan Telemadrid.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

(dadelijk meer)

Foto: REUTERS