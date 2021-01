Donald Trump, de 45ste president van de Verenigde Staten, heeft afscheid genomen van zijn ambt. In een toespraak op vliegbasis Joint Base Andrews gaf hij zichzelf schouderklopjes op vlak van economie en gezondheid.

Het is een week geleden dat Donald Trump zich voor het laatst in het openbaar liet zien, wanneer de helikopter op vliegbasis Joint Base Andrews in Maryland landt. Daar wordt hij opgewacht door zijn familieleden, medewerkers en supporters. Onder luid geroep, applaus en kanonkogels zwaait Trump de achterban toe.

‘We danken jullie, we hebben veel verwezenlijkt. Het is de grootste eer geweest om jullie president te zijn’, bedankt hij zijn achterban. Hij looft ook het harde werk van zijn familie, die hem omringen. ‘We hebben ons uit de naad gewerkt voor jullie.’ Hij wijst erop dat zijn kinderen een veel gemakkelijker leven konden leiden, maar dat ze ‘fantastisch werk geleverd hebben’. Trump geeft het woord aan zijn echtgenote Melania, die het Witte Huis een dag eerder al had verlaten. Ook zij dankt de Amerikanen voor hun steun.

Trump houdt vervolgens een lofrede op zijn verwezenlijkingen. ‘We realiseerden een grote belastinghervorming in de Amerikaanse regering. Ik hoop dat ze jullie belastingen niet verhogen, maar als dat wel het geval is: ik had het jullie gezegd’, klinkt het. ‘En nog belangrijker: de regelgeving die hebben we vereenvoudigd. Als de pandemie ons niet had gedwarsboomd, zouden we zoveel succes gehad hebben. En nu staat de aandelenmarkt weer op historische hoogte, we hebben de economie twee keer heropgebouwd. Denk aan ons als jullie die cijfers zien.’

‘We komen terug’

En over de coronacrisis laat hij zich als volgt uit: ‘We betuigen onze steun aan de vele families die getroffen zijn door het Chinese virus. Het is vreselijk, we weten allemaal waar het vandaan komt, maar het is een vreselijk ding, dus wees voorzichtig. Veel liefde aan de families die zo geleden hebben.’ Trump noemt het vaccin een ‘medisch wonder’ dat ‘heel erg lang zou duren’. ‘We hebben het ontwikkeld in negen maanden’, pocht hij. ‘Normaliter zou dat vijf of tien jaar duren.’

Trump geeft zichzelf ook nog schouderklopjes over het aantal stemmen dat hij bij de presidentsverkiezingen behaalde. De fraudeclaims herhaalt hij deze keer niet. Hij wenst zijn opvolgers veel geluk toe. ‘Ze hebben de fundamenten om fantastisch werk te leveren.’ Joe Biden noemt hij niet bij naam.

De afscheidnemende president neemt afscheid: ‘Vaarwel. Ik houd van jullie. We will be back in some form.’ Vlak voor hij het vliegtuig opstapt zegt hij nog een keer dat we hem binnenkort terug zullen zien. Donald Trump is nu president af en vliegt met zijn gezin naar Mar-a-lago, zijn verblijf in Florida.