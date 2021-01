De terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen én een digitale meter is niet meer. Vorige week vernietigde het Grondwettelijk Hof in een arrest de decretale regeling uit 2019. De Vlaamse Regering reageerde met een nieuw compensatiemechanisme. De ministers Demir, Jambon, Peeters, Crevits en Diependaele debatteren met de verschillende fracties in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Volg het debat hier live.

J’accuse

Vlaams Belang vliegt er meteen in, en trekt de parallel met de Nederlandse regering Rutte. Die neemt wel haar verantwoordelijkheid. ‘Van Arco tot zonnepanelen, telkens opnieuw worden burgers bedrogen. Welke minister, welke regeringspartij neemt zijn verantwoordelijkheid op vandaag?’ wil fractieleider Chris Janssens weten.

Björn Rzoska van Groen betoogt dat er al vijftien jaar een ‘cultuur van onverantwoordelijkheid’ heerst in de Vlaamse regering. Hij betwijfelt of een oplossing die ‘op 24 uur in elkaar is geflanst’ vrij is van juridisch geknoei. Tom De Meester van Pvda spreekt intussen van ‘puur electoraal opportunisme’. Zijn partij zal een decreet indienen om de verplichte digitale meter te schrappen.

Sp.a ziet het falen minder kwaadwillig, maar zeker zo ongelukkig. ‘U heeft gekozen een gok te wagen, en daarmee heeft u duizenden gezinnen in een doodlopende steeg geleid. De Vlaamse belastingbetaler zal moeten opdraaien voor een half miljard euro. Net nu we voor een duurzame transitie het vertrouwen nodig hebben, heeft u de overheid gereduceerd tot een louche verkoper’ stelt Bruno Tobback.

Oplossingsgericht

CD&V roept bij monde van Robrecht Bothuyne op tot oplossingsgericht denken. ‘We hebben tijd tot 2029 om de digitale meter uit te rollen. Laat ons die tijd gebruiken.’ Voor de 101.000 gezinnen die al een digitale meter hebben, wil hij een billijke premie.

Ook NV-A is tevreden met de oplossing van minister Demir. Het mooiste aan de compensatie vindt fractieleider Andries Gryffroy dat er zo geen verdoken kosten op de energiefactuur van de Vlaming zullen verschijnen.

Bescheiden knieval

Tot slot mocht Willem-Frederik Schiltz de acties van zijn partij verdedigen. ‘De doelstelling delen we allemaal, we zijn het minder eens over de weg ernaartoe.’ Hij vindt het ‘al te gemakkelijk om te schermen met adviezen die niet zijn gevolgd’, maar maakt alvast een bescheiden knieval: ‘We zijn teruggefloten, en nederig aanvaard ik die uitslag. Maar ons engagement voor die gedeelde doelstelling blijft.’ De digitale meter komt er alleszins, verzekert Schiltz het Parlement.