Het kabinet zet zijn voornemen door om vanaf vrijdag een avondklok in te voeren: tussen 20.30 en 4.30 uur mag niemand zich dan nog op straat begeven zonder geldige reden. Maar het kabinet moet daarvoor nog de toestemming vragen aan de Tweede Kamer.

Het demissionaire kabinet zet zijn voornemen door om vanaf vrijdag een avondklok in te voeren in Nederland. Wie zich tussen 20.30 en 4.30 uur nog op straat begeeft zonder geldige reden riskeert een boete van 95 euro, bericht de Volkskrant. Behalve een avondklok wil het kabinet ook andere maatregelen nemen om het aantal besmettingen terug te dringen en het land beter te wapenen tegen de Britse coronavariant. Zo zou het contact ingeperkt worden van twee gasten naar één, zou er een quarantaineplicht komen en ook een inreisverbod van mensen uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Om 14 uur volgt een persconferentie van premier Mark Rutte die meer uitleg zal geven over de maatregelen.

‘Buitenproportioneel’

Dat er in Nederland weinig animo bestaat voor een avondklok is een understatement. Verschillende politici, onder wie minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA), noemden zo’n maatregel te verreikend en ‘niet passend bij de Nederlandse cultuur’. Ook de burgemeesters noemden de maatregel tijdens het veiligheidsberaad gisteren nog ‘buitenproportioneel’. Maar gisteren leek bij de gevallen coalitie de stemming te keren. Vooral de verspreiding van de besmettelijke Britse variant van het coronavirus wordt genoemd als reden om nu toch te verstrengen. Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge zal epidemioloog en RIVM-directeur Jaap van Dissel de Tweede Kamer briefen. Daarna, rond 15.30 uur, begint een Kamerdebat, waarin duidelijk moet worden of het kabinet voldoende steun krijgt voor de aangescherpte maatregelen.

In Vlaanderen geldt sinds 19 oktober een avondklok om middernacht, in Brussel en Wallonië zelfs al om 22 uur. Maar Frankrijk is nog strenger: daar moeten de inwoners al om 18 uur maken dat ze binnen zijn. Wie om dringende reden ’s avonds toch naar buiten moet, vraagt een ondertekend attest aan. Met dat formulier kunnen Fransen ook na zes uur ’s avonds werken, een opleiding volgen of een arts of apotheek bezoeken. Bij het Duitse topoverleg gisteren over de coronamaatregelen lag een avondklok of uitgaansverbod niet op tafel.