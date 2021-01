Aalsterse school sluit toch nadat negen tests positief blijken

Op de Aalsterse basisschool SBSB De Brug blijken negen leerlingen positief na een grote testronde. Achttien leerkrachten moeten in quarantaine.

In tegenstelling tot Edegem en Kontich wachtte Aalst af met de sluiting van de basisschool, waar een aantal leerlingen die in quarantaine zaten, positief testten. Dinsdag werden wel alle 140 leerlingen en de 35 personeelsleden getest. Uit die testronde blijkt dat negen leerlingen besmet zijn. Zes klassen zijn getroffen, waardoor de school besloten heeft om toch de deuren te sluiten tot 26 januari.

De bal ging aan het rollen nadat een leerling besmet is geraakt met het virus, vermoedelijk de Britse variant. De vader van de leerling was onlangs in het Verenigd Koninkrijk. Tien personeelsleden en drie klassen gingen toen in quarantaine, maar nu nog meer leerlingen besmet zijn ging de school over tot een volledige sluiting.