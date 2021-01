Iedereen gevaccineerd, toch uitbraak in rusthuis

In rusthuis De Bloemelingen in Heusden-Zolder is het aantal besmettingen opgelopen tot 23. Opmerkelijk: het is het eerste gevaccineerde rusthuis in Limburg dat door een corona-uitbraak getroffen wordt. ‘We hadden verwacht dat dit kon gebeuren’, zegt Zorg en Gezondheid.

Vorige week woensdag was het nog een en al euforie in rusthuis De Bloemelingen in Heusden-Zolder. Die dag kregen alle 132 bewoners en een aantal van de 91 personeelsleden een eerste prik met het coronavaccin. Maar amper twee dagen later, op vrijdag, kreeg de directie van het rusthuis telefoon dat een van de personeelsleden een positieve test had afgelegd. Daarop werden alle bewoners getest: 17 van de 21 bewoners van één afdeling, de Rozengang, bleken ook besmet met het coronavirus. Daarnaast legden ook nog eens drie andere personeelsleden een postieve test af. Afgelopen maandag werden er opnieuw testen uitgevoerd in De Bloemelingen. ‘Uit die resultaten blijkt nu dat er nog eens twee personeelsleden besmet zijn’, zegt Nanda Van Ende, directrice van De Bloemelingen. ‘In totaal zijn nu 17 bewoners en zes personeelsleden besmet.’

Immuunrespons

Opmerkelijk is dat de 17 besmette bewoners en een aantal van de zes besmette personeelsleden al zijn ingeënt met het Pfizer-vaccin. De Bloemelingen is daarmee het eerste gevaccineerde rusthuis in Limburg dat alsnog te maken krijgt met een corona-uitbraak.

‘We hadden verwacht dat dit kon gebeuren’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens Moonens is het mogelijk dat iemand die pas ingeënt is met het vaccin toch nog besmet kan raken. ‘Het zou kunnen dat de bewoners op het moment van de vaccinatie al besmet waren, maar nog geen symptomen vertoonden’, zegt Moonens. Wanneer rusthuisbewoners het vaccin krijgen, worden ze niet meer getest. Volgens Moonens is er nog een andere mogelijke verklaring waarom de ingeënte bewoners en personeelsleden alsnog besmet raakten. ‘Het vaccin heeft enige tijd nodig om werkzaam te zijn. Zo kan het tot tien dagen duren voor de volledige immuunrespons is opgebouwd. In die periode kan je dus nog besmet raken.’

Zieke bewoners

Of de gevaccineerde bewoners die besmet raakten ook ziek zijn? ‘Twee van die bewoners zijn er op dit moment erg aan toe, al is er gelukkig nog geen enkele bewoner overleden’, zegt directrice Nanda Van Ende. ‘Een aantal van de ingeënte bewoners heeft ook te maken met milde klachten.’ Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de situatie in De Bloemelingen op de voet op. Intussen blijft het woonzorgcentrum op slot en is er voorlopig geen enkel bezoek mogelijk.