Italiaanse regering Conte blijft nipt overeind

De Italiaanse premier Conte heeft dinsdag de vertrouwensstemming in de Senaat dan toch overleefd. Maandag gaf het Lagerhuis de gehavende regering al het fiat. Dit betekent dat de regering Conte in het zadel blijft, ondanks het vertrek van coalitiepartner Viva Italia.

De Italiaanse regering blijft overeind, zij het met een relatieve meerderheid in de Senaat. Giuseppe Conte en zijn regering kregen dinsdag 156 stemmen voor en 140 tegen. Voor een absolute meerderheid had hij 161 stemmen moeten krijgen. Een relatieve meerderheid is echter genoeg om aan de macht te blijven. Maandag overleefde Conte al een vertrouwensstemming in het lagerhuis, met een absolute meerderheid van 321 stemmen.

Regeren met een minderheid in de Senaat betekent dat premier Conte in volle corona- en schuldencrisis telkens opnieuw zal moeten vechten om beleid te implementeren. ‘Ik voorspel veel drama. Het zal moeilijk zijn om ook maar iets gedaan te krijgen’, reageerde Giovanni Orsina, Italiaans politicoloog aan de LUISS Universiteit in Rome.

Toch is Conte vastbesloten om Italië te blijven leiden. ‘Het doel is nu deze meerderheid nog steviger te maken. Italië heeft geen minuut te verliezen. We moeten onmiddellijk aan het werk om zowel de gezondheids- als de economische crisis te boven te komen’, liet hij weten op Twitter.

Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 19, 2021

Coalitiepartner Italia Viva, de splinterpartij van ex-premier Matteo Renzi, verliet vorige week de regering en stortte zo de regering in crisis. Conte zocht daarop een nieuwe meerderheid in het parlement, door bijvoorbeeld een beroep te doen op ‘overlopers’ van de centrum-rechtse oppositiepartij Forza Italia en onafhankelijke politici. Hij probeert die achterban te versterken door centrum- en liberale politici het hof te maken met de snellere implementatie van een economisch herstelplan.

Voor de senatoren van de afvallige partij Italia Viva - die zich tijdens de vertrouwensstemming onthielden - had Conte nog deze woorden: ‘Jullie hebben gekozen voor aggressie en aanvallen via de media… niet de beste keuze in het belang van ons land.’