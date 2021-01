Apache heeft privacy niet geschonden met filmpje aan ’t Fornuis, oordeelt correctionele rechtbank

De privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal werd niet geschonden door Apache, oordeelt de correctionele rechtbank. Op verborgen camerabeelden is te zien hoe Van der Paal een ontmoeting met Bart De Wever had in restaurant ’t Fornuis.

‘Ons geduld is zwaar op de proef gesteld, maar we hebben geen ogenblik getwijfeld dat we zouden worden vrijgesproken’, reageert hoofdredacteur Karl van den Broeck op nieuwssite Apache. De vrijspraak ligt in lijn van de verwachtingen. Het openbaar ministerie had eerder al de buitenvervolgstelling gevraagd. ‘Het ging inderdaad om een privéfeest, maar wel om een feest dat zijn weerslag kon hebben op maatschappelijke belangen’, stelde de procureur.

De correctionele rechtbank volgt die redenering. Volgens de rechtbank is er van belaging en schending van de privacy geen sprake. Apache onderzocht de belangen en nauwe banden tussen het stadsbestuur en de Land Invest Group, de vastgoedonderneming van Van der Paal. De beelden werden gemaakt in het kader van dat onderzoek. ‘De vraag die men zich hier moet stellen, is of die beelden een maatschappelijk belang hadden en het antwoord daarop is “ja”’, luidde de verdediging.

Persvrijheid

De journalistieke deontologie schrijft voor dat filmen geoorloofd is als de informatie op geen enkele andere manier verkregen kan worden en als het maatschappelijk belang aangetoond kan worden.

Op verborgen camerabeelden die de journalist Stef Arends voor de ingang van restaurant ’t Fornuis maakte, was te zien hoe leden van het toenmalige Antwerpse stadsbestuur, onder wie ook burgemeester Bart De Wever (N-VA), hun opwachting maakten op het verjaardagsdiner van Van der Paal. De projectontwikkelaar diende daarop een klacht in met burgerlijke partijstelling tegen Apache. Zijn advocaat pleitte dat Van der Paal geen publiek figuur was en dat het om een privéfeest ging. Die argumenten veegt de correctionele rechtbank van tafel.

Apache noemt de uitspraak een overwinning voor de persvrijheid. Mocht de rechtbank de redenering van Van der Paal hebben gevolgd, dan ‘zou dat betekenen dat journalisten geen onderzoek meer mogen voeren naar personen die vooral achter de schermen opereren omdat dit hun privacy zou schenden’, schrijven zij.

Het is nog niet bekend of Erik Van der Paal beroep aantekent tegen de uitspraak.