Nu Joe Biden als 46e president de sleutels van het Witte Huis in handen krijgt, blikken we nog even terug op vier jaar Trump. Met een selectie opvallende beelden die we ongetwijfeld niet meteen terug zullen zien in het kader van het hoogste ambt van de Verenigde Staten. Van in het begin was al duidelijk dat The Donald een fameuze stijlbreuk zou vormen met traditioneel presidentieel gedrag. Fotografen zagen het graag gebeuren, terwijl buitenstaanders vaak amper konden bevatten welk spektakel zich voor hun ogen afspeelde.