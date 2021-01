‘Vermiste’ Alibaba-ceo duikt na weken afwezigheid weer op

Jack Ma, de Chinese topman van e-commercereus Alibaba, is weer opgedoken. Zijn mysterieuze afwezigheid deed vermoeden dat hij uit de gratie van de Chinese leiders was gevallen. Ma hield een toespraak voor leerkrachten in een videoboodschap.

Jack Ma, China’s bekendste ceo, blonk al sinds oktober uit in afwezigheid. Hij werd voor het laatst gezien op een belangrijk economisch congres, waar hij kritiek had op de ‘verouderde’ overheidsreguleringen van China. Sindsdien wordt gespeculeerd dat de topman van Alibaba een stap te ver ging voor de Communistische Partij. Dat hij niet opdaagde voor een tv-serie waarin hij jureerde deed vragen rijzen.

Kort daarna werd ook de beursgang van zijn betalingsdienst Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, geblokkeerd. De geplande beursgang zou de grootste in de geschiedenis worden. Volgens The Wall Street Journal was het de Chinese president zelf die de boel op het allerlaatste nippertje afblies na het optreden van Ma.

Jack Ma duikt nu op in een video waar hij aankondigt dat hij meer tijd zal besteden aan liefdadigheid en onderwijsinitiatieven. Over zijn bedrijf of de mislukte beursgang rept hij met geen woord. De aandelen van Alibaba op de beurs van Hongkong gingen meteen omhoog.

Tot een flitsproces, zoals sommige Chinakenners voorspelden, komt het dus niet. In China is het niet ongebruikelijk dat zakenlui die uit de gratie vallen plots voor de rechtbank gedaagd worden wegens corruptie. Zo kreeg de zakenman Lai Xiaomin de doodstraf voor het ‘het in gevaar brengen van de financiële veiligheid van het land’.