Trump verleent voormalig adviseur Steve Bannon gratie, maar niet zichzelf

Donald Trump heeft in zijn allerlaatste uren als president gratie verleend aan zijn vroegere adviseur Steve Bannon, die beschuldigd wordt van fraude. Er waren geruchten dat Trump zichzelf gratie zou verlenen, maar dat zou hem afgeraden zijn door adviseurs.

Bannon, de architect van Trumps verkiezingsoverwinning in 2016, werd in augustus aangeklaagd voor financiële fraude. Hij had via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten en zou een deel van het ingezamelde geld hebben gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Bannon ontkent die beschuldiging. In totaal verzamelde de crowdfunding meer dan 25 miljoen dollar.

Eerder meldden Amerikaanse media nog dat Bannon waarschijnlijk niet op het gratielijstje van Trump zou staan. Bannon was eerder in diskrediet geraakt bij Trump, onder meer na beledigingen tegenover zijn kinderen, maar stelde zich de laatste maanden weer helemaal ten dienste van zijn oude baas. Bannon steunde Trumps ‘stop the steal’-verhaal, en zei in een podcast dat hij ‘het afgehakte hoofd van corona-expert Anthony Fauci zou willen spiesen op een staak’.

Bannon zou in de laatste dagen in contact zijn geweest met Trump en geregeld lange telefoongesprekken met hem hebben gehad.

Volgens CNN was er achter de schermen een verwoede discussie gaande over het al dan niet verlenen van gratie aan Trumps voormalige strateeg. De president zou een paar keer van gedacht zijn veranderd. Een heikel punt was de mogelijke connectie tussen Bannon en de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari.

Honderdtal gratiebesluiten

Trump heeft in zijn laatste uren nog een honderdtal gratiebesluiten ondertekend. Dinsdagavond laat plaatselijke tijd werd ook bekend dat Trump gratie heeft verleend aan onder anderen oud-burgemeester van Detroit Kwame Kilpatrick. De Democraat uit Michigan zat een celstraf van 28 jaar uit voor fraude en afpersing. Ook de rappers Lil Wayne en Kodak Black zijn door Trump gepardonneerd. Lil Wayne, een aanhanger van Trump, werd vorige maand schuldig bevonden omdat hij in 2019 met een geladen gouden pistool op zak met een gecharterd vliegtuig landde in Miami. Hem hing een celstraf van 10 jaar boven het hoofd. Ook Kodak Black moest vanwege wapenbezit een celstraf van 4 jaar uitzitten.

Eerder gaf Trump ook al gratie aan zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, strategische medewerker van de Republikeinse partij Roger Stone en ex-campagneleider Paul Manafort.

Trouwe bondgenoten

Dat Trump nog aan een hele lijst mensen gratie ging verlenen, werd verwacht en is in lijn met de traditie van uitredende presidenten. Uit de lijst blijkt dat Trump zijn trouwe bondgenoten beloont, waarvan er opvallend veel betrokken zijn bij corruptie of het vertellen van leugens in een officieel onderzoek. Het gratielijstje bestaat uit rijke mensen, mensen met de juiste connecties en mensen die niet meewerkten met Robert Mueller, de speciaal aanklager die de vermeende banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzocht.

Er waren geruchten dat Trump zichzelf gratie zou verlenen, maar dat zouden zijn raadgevers hem na de gebeurtenissen van 6 januari hebben afgeraden. Indien Trump zichzelf gratie verleent, zou dat volgens zijn adviseurs overkomen als een schuldbekentenis. In dezelfde lijn werd hem ook afgeraden gratie te verlenen aan mensen die betrokken waren bij de bestorming van het Capitool.

De Capitoolrellen maken ook de mogelijke gratiën voor zijn kinderen en persoonlijke advocaat Rudy Giuliani onwaarschijnlijk. Met die laatste zou het overigens niet meer boteren. Volgens The Washington Post verslikte Trump zich in de gepeperde rekeningen die Giuliani hem presenteerde voor verleende diensten, en zou hij die niet (volledig) willen betalen.

Joe Biden legt zijn eed als president woensdagmiddag plaatselijke tijd af (18 uur Belgische tijd, red.). Trump heeft nog tot dan om mensen gratie te verlenen.

Onderstaande video is een reconstructie van de bestorming van het Capitool op 6 januari.