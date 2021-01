Veel regen en wind: gure dagen in aantocht

Woensdag vallen er in eerste instantie een paar buien, eerst in de regio nabij de Franse grens, later ook elders. Tegen de middag wordt het droog en in de namiddag blijft het ook meestal droog en zijn er bredere opklaringen. Dat meldt het KMI. Het wordt zacht.

De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen tot 11 graden in het centrum. Er staat een matige tot vaak vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Rukwinden tot 60 km per uur of wat meer blijven mogelijk.

Woensdagavond blijft het nog overwegend droog met enkele opklaringen, maar een actieve storing trekt tijdens de nacht op donderdag over ons land. Op die actieve storing zal de wind ook toenemen. De minima liggen tussen 4 en 8 graden bij een aanvankelijk matige tot vrij krachtige wind uit het zuidzuidwesten. Tijdens de passage van de storing staat er een vrij krachtige tot krachtige of aan zee zeer krachtige wind uit het zuidwesten. Rukwinden tot 90 km per uur of meer zijn mogelijk. De sterkste windvlagen komen in de vroege ochtend voor.

Donderdag trekt er ‘s ochtends een regenzone met veel wind van west naar oost over ons land met rukwinden van ruim 90 km per uur. Nadien wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Tijdens de avond en aan het begin van de nacht daarop trekt een nieuwe, vrij actieve regenzone voorbij. Het blijft vrij zacht met maxima van 5 graden op het Ardense reliëf tot 9 graden in Vlaanderen. Tijdens de nacht en in de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind mogelijk opnieuw in kracht toe.

Vrijdag wordt het wisselvallig en kouder met kans op enkele buien, mogelijk winters in de Hoge Ardennen. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Ardense toppen en 7 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidwest, aan zee matig tot soms vrij krachtig uit west tot zuidwest.