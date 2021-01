Besmettingen onder 2.000, maar ziekenhuisopnames dalen nog amper

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen zakt onder 2.000. Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel nog amper. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 10 en 16 januari werden elke dag 1.988,1 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 5 procent in vergelijking met een week eerder. Er worden dagelijks zo’n 44.000 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt 5,2 procent.

Er raakten in totaal al 681.250 mensen met het coronavirus besmet in België.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt nog amper. Tussen 13 en 19 januari werden elke dag 123,4 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling van slechts 1 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen nu 1.960 coronapatiënten in het ziekenhuis (-1 procent), van wie 360 op intensieve zorgen (-2 procent).

In ons land zijn er al 20.554 mensen omgekomen door de gevolgen van covid-19. Tussen 10 en 16 januari stierven elke dag gemiddeld 49,9 mensen (-5,4).