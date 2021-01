België wil onderzeese elektriciteitsverbinding met Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten wil een onderzeese elektrische interconnector aanleggen tussen België en Denemarken.

‘Denemarken is wereldkampioen en België nummer vier in Europa op het vlak van wind op zee’, zegt Van der Straeten. ‘Aangezien Denemarken veel overschotten heeft aan hernieuwbare energie en België door gebrek aan ruimte op zee en op land op haar eigen limieten botst, zijn dergelijke verbindingen noodzakelijk. Via een onderzeese kabel van ongeveer 500 kilometer krijgen we toegang tot bijkomende hernieuwbare energiebronnen die bijdragen aan onze nationale klimaatdoelstellingen voor hernieuwbare energie.’

Een dergelijk project is nog niet voor morgen, geeft de minister aan. Maar het is een belangrijke schakel om in 2050 op honderd procent hernieuwbare energie te kunnen overschakelen. De eerste stap is een haalbaarheidsstudie tegen eind 2021 van zowel de technische als de economische aspecten van de interconnector. Op basis van die studie worden de verdere stappen in het project beslist.