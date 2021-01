Wereldwijd hebben zowat 800 miljoen vrouwen per dag hun maandstonden. Stel u nu even voor dat u bovenop dat ongemak geen geld hebt om tampons of maandverband te kopen. Volgens een recent rapport van Caritas Vlaanderen is dat voor 12 procent van de vrouwen in Vlaanderen bittere realiteit. Meer zelfs: 5 procent van hen durft daardoor niet naar school.