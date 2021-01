Opnieuw overlijden in Brusselse politiecel

Een man is dinsdagmiddag dood aangetroffen in een politiecel, nadat hij een dag eerder was opgepakt door de politiezone Brussel-Elsene. Dat bevestigt het Brusselse parket.

De dertiger werd op maandag in de Brusselse deelgemeente Laken gearresteerd door een politiepatrouille. Volgens sommige bronnen gebeurde dat nadat hij betrapt was bij een winkeldiefstal. De man, die zonder geldige papieren in ons land zou verblijven, werd overgebracht naar een politiecel. Dinsdagmiddag werd hij daar rond 17 uur dood aangetroffen.

De oorzaak van zijn overlijden is niet duidelijk. ‘Het parket heeft meteen een onderzoek bevolen’, zegt parketmagistrate Stéphanie Lagasse. De dienst enquêtes van het Comité P werd ingeschakeld. De beelden van de bewakingscamera’s in het politiekantoor werden in beslag genomen, net zoals de beelden van zijn arrestatie.

‘Het parket is ter plaatste afgestapt, net zoals een wetsdokter en het Comité P. Een wetsdokter zal woensdag een autopsie uitvoeren’, zegt het parket.

J’ai appris cet après-midi qu’un homme était décédé dans une cellule de police. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. J’ai eu contact avec le parquet de Bruxelles, le chef de corps et mon collègue @doulkeridis. (1/2) — Philippe Close (@PhilippeClose) January 19, 2021

Volgens bronnen binnen de politiezone zouden er op zijn lichaam geen sporen van geweld zijn aangetroffen.

Vorige week woensdag mondde een betoging over de dood van Ibrahima Barrie (23) uit in gewelddadige rellen. Barrie overleed op zaterdag 9 januari, nadat hij in de hoofdstad werd gearresteerd door agenten van de politiezone Brussel Noord. Zijn dood wordt nog onderzocht. Aan zijn familie werd verteld dat hij volgens de eerste vaststellingen na een hartstilstand overleed, meteen nadat hij het commissariaat werd binnengebracht.