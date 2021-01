Hannes Van Der Bruggen ruilt Kortrijk voor Cercle

Cercle Brugge heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om de degradatie te ontlopen: het haalt Kortrijk-kapitein Hannes Van Der Bruggen.

Het was Cercle Brugge menens om Van Der Bruggen in te lijven, maar Kortrijk was niet geneigd om zijn kapitein – van wie het contract in juni afliep – al in januari gratis te laten vertrekken. Net als bij Mboyo bedroeg de vraagprijs 300.000 euro voor een directe overgang.

In eerste instantie vond Cercle Brugge dat overdreven voor een speler die binnen vijf maanden einde contract is, maar groen-zwart stond met de rug tegen de muur na een 1 op 27. De club heeft dringend nood aan een speler met ervaring in de Belgische eerste klasse, die met vista een match mee kan beslissen en die leiderschap uitstraalt. Vooral in dat laatste schieten spelers als Lopes en Kanouté – waarvoor Monaco 2,5 miljoen betaalde –tekort.

Van Der Bruggen heeft ook nog de troeven dat hij Belg is en communicatief erg sterk is. Een buitenkans dus voor Cercle Brugge, dat uiteindelijk toch akkoord ging met het voorstel van KVK.

Van Der Bruggen tekende een contract van 3,5 jaar en 1 jaar optie en vindt de zekerheid waar hij naar op zoek was. ‘Ik zal alles geven om Cercle Brugge in veilige haven te brengen’, klinkt het in een eerste reactie. Hij trainde dinsdag al mee met Cercle.



Opvallend: het Jan Breydelstadion ligt de 27-jarige Oost-Vlaming. Hij scoorde vier van zijn dertien profgoals op verplaatsing bij de Vereniging, drie in de jongste twee seizoenen.

Te lang getwijfeld bij KVK

Kortrijk ziet zo na het vertrek van Petit Pelé Mboyo nog een andere sterkhouder in januari vertrekken naar een concurrent. Nochtans had het vertrek van Van der Bruggen niet gehoeven. De middenvelder wilde graag blijven en een nieuw contract tekenen voor vijf seizoenen. KVK bood hem echter vier seizoenen aan en daarom twijfelde Van der Bruggen. Uiteindelijk stemde hij toch in, maar voor Kortrijk hoefde het niet meer. De club vond dat hij te lang had getwijfeld.

Ook Christophe Lepoint (Moeskroen) zocht reeds andere oorden op. Inkomend viel er voorlopig enkel de terugkomst van Teddy Chevalier te noteren. Opvallend: met Van Der Bruggen en Mboyo is Yves Vanderhaeghe ook zijn twee kapiteins kwijt. De band zal dus vanaf nu om de arm van Timothy Derijck te vinden zijn, zoals ook tegen Oostende het geval was. Ook Chevalier komt in aanmerking.

Met de transfersommen voor Mboyo en Van Der Bruggen trekt KVK maar beter de transfermarkt op, want met De Sart, Makarenko, Golubovic, Stojanovic, Jakubech, Batsula en Deman verlaten nog zeven andere spelers het Guldensporenstadion op het einde van het seizoen. Doordat alles zo nauw op elkaar staat in het klassement, zijn de Kerels nog niet volledig vrij van degradatiezorgen.

Cercle Brugge verkeert volop in zwaar weer en speelt woensdag op Antwerp. Van der Bruggen reist meteen mee naar Antwerp en is dan al speelgerechtigd. Zaterdag speelt Cercle tegen KV Kortrijk, de ex-club van Van der Bruggen. Voor die match is de middenvelder niet speelgerechtigd na een slimme en ultieme ingreep (veto) van KVK-CEO Matthias Leterme.