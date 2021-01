Chinese onderdrukking van Oeigoeren ‘genocide’, zegt regering Trump

In een opmerkelijk afscheidsmanoeuvre heeft de regering van Trump beslist dat China ‘genocide en misdaden tegen de mensheid’ heeft begaan door de Oeigoeren in de regio van Xinjiang te onderdrukken, stelde de uittredende minister van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Een dag voor Joe Biden het presidentsambt opneemt, lijkt Trumps uittredende regering nog eens goed tegen de schenen van die andere grote wereldmacht, China, te willen trappen. De beslissing komt niet uit het niets. Het Amerikaanse congres vroeg de regering op 27 december om snel uit te maken of de dwangarbeid en andere misdaden tegen de Oeigoeren en andere islamitische minderheden misdaden tegen de mensheid of genocide zijn. In zijn campagne voor de stembusslag op 3 november sprak Biden ook al van genocide in de regio Xinjiang.

‘Na zorgvuldig onderzoek van de beschikbare feiten heb ik vastgesteld dat de People’s Republic of China (PRC) zich schuldig heeft gemaakt aan genocide tegen de overwegend islamitische Oeigoeren en andere etnische en religieuze minderheden in Xinjiang’, zegt Mike Pompeo - Trumps minister van Buitenlandse zaken - in een verklaring. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze genocide zich voortzet, en dat we getuige zijn van de systematische vernietiging van de Oeigoeren door de Chinese partijstaat’, voegt hij nog toe.