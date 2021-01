Ziekenhuispersoneel moet langer wachten op vaccin

De overheid stelt de vaccinaties van het personeel in de Vlaamse ziekenhuizen uit omdat Pfizer deze en volgende week minder vaccins levert dan voorzien. Dat komt zeer hard aan in ziekenhuizen waar er morgen met vaccinatie zou worden gestart.

Het was intussen duidelijk dat Pfizer deze week iets minder dosissen zou leveren dan voorzien, en ook volgende week zou het bedrijf het vooropgestelde aantal - circa 90.000 dosissen - niet halen. Vanaf half februari zou er wel weer meer worden geleverd dan verwacht.

Met de vaudeville van afgelopen weekend in gedachten, koos de regering ervoor om het zekere voor het onzekere te nemen en de planning in de ziekenhuizen te herbekijken. Dat komt zeer hard aan in ziekenhuizen waar er morgen met vaccinatie zou worden gestart. Nu kunnen die pas enkele dagen later of ergens volgende week doorgaan.

De ziekenhuizen zullen de vaccins mogen gebruiken die ze in de diepvries hebben zitten, maar moeten dan wellicht een tweetal weken de vaccinaties uitstellen. ‘Hallucinant’, zegt Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. ‘Dit is een onmogelijke situatie voor de ziekenhuizen. Dit is ontzettend verwarrend en krijg je aan de ziekenhuismedewerkers niet meer uitgelegd.’

‘Enorm teleurstellend’

Bij de ziekenhuizen is de ontgoocheling over het uitstel groot. ‘Als ziekenhuis hebben wij steeds onze rol en verantwoordelijkheid in deze coronapandemie opgenomen. Sterker nog, we zijn steeds een stap verder gegaan, zowel tijdens de eerste coronagolf, in onderzoek bij de bestrijding van covid-19 en nu recentelijk in onze rol als hub tijdens de vaccinatiecampagne en locatie voor sequencing van mogelijke coronavarianten’, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa-ziekenhuis in Hasselt. ‘Om dan te elfder ure te horen dat nu door een achterstand in de levering het vaccinatieschema van het ziekenhuispersoneel in gedrang komt, is enorm teleurstellend en frustrerend.’

Volgens de ziekenhuizen wordt het dan ook moeilijk om medewerkers en artsen gemotiveerd te houden. ‘De teleurstelling bij onze teams in de frontlijn is enorm groot. We voelen ons op zijn minst gezegd in de steek gelaten door de overheid, die de voorbije dagen aanhoudend beloftes heeft gedaan om zo snel mogelijk te kunnen opstarten’, aldus dr. Raf Lippens, directeur van ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden. ‘Het wordt zeer moeilijk om dat aan onze mensen die al bijna een jaar een uitputtende strijd voeren, uit te leggen dat zij nu niet in aanmerking komen voor een vaccin.’

Het vertraagde scenario is te betreuren, maar oorspronkelijk kreeg het ziekenhuispersoneel pas half februari het begeerde spuitje. Er lopen nu op Europees niveau gesprekken met Pfizer om toch een zekere continuïteit in de leveringen te kunnen krijgen.