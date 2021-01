Binnenkort gaat het grandslamtoernooi Australian Open van start in Melbourne, Australië. Door positieve coronagevallen op hun vluchten, moeten 72 tennissers verplicht voor twee weken in quarantaine. Ze mogen hun hotelkamer ook niet verlaten om te trainen en dus proberen ze dan maar ter plekke fit te blijven. Bekijk hoe ze dat doen in bovenstaande video.