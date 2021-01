Europese Commissie raadt niet-essentiële reizen af

Ondanks de nervositeit over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus is er vooralsnog geen beslissing genomen over verscherpte maatregelen voor wie ons land binnenkomt. De regering wacht duidelijk de Europese top van donderdag nog af. Ondertussen raadt de Europese Commissie wel niet-essentiële reizen af.

Dit weekend opperde vicepremier Vincent Van Quickenborne al dat wie zestien uur in het buitenland is geweest in quarantaine moet gaan. Verplaatsingen voor het werk blijven op die manier mogelijk, maar overnachtingen niet. De federale regeringen en de deelregeringen zitten daarover op dezelfde lijn.

Dat er ook een manier moet komen om in de krokusvakantie een nieuwe vakantieuittocht als tijdens de kerstvakantie te vermijden, lijkt iedereen het ook over eens. De besmettingen in Edegem en omgeving tonen aan hoe rampzalig te impact kan zijn van één besmettingshaard. CD&V-voorzitter Joachim Coens wees er vanmorgen in De ochtend dan ook op dat wat hem betreft ‘niet-essentiële, niet-professionele reizen’ niet meer zomaar toegestaan mogen worden.

Toch viel er op de ministerraad van maandag geen vervroegde beslissing. En een vervroeging van het reeds vastgelegde overlegcomité van vrijdag is er ook niet voorzien. Daar zit de Europese top van donderdag voor in de weg. De Europese landen zullen daar overleggen over een geharmoniseerde aanpak. Het eerder afkondigen van bijvoorbeeld en reisbeperking zou dat alleen maar moeilijker kunnen maken.

Maar het lijkt er wel op dat ook Europa geen bezwaren heeft tegen het inperken van niet-essentiële reizen. Alle niet-essentiële reisverkeer moeten ten strengste afgeraden worden, vindt de Commissie. Er is wel enig voorbehoud. ‘Het vrij verkeer moet behouden blijven’, zei vicevoorzitter van de Commissie Margaritis Schinas. ‘Reisbeperkingen moeten proportioneel zijn, want ze zijn zeer disruptief.’