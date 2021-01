Merkel plant verlenging lockdown tot Valentijn, ook scholen blijven toe

Duitsland blijft in lockdown, als het van de Duitse kanselier Angela Merkel afhangt. Experts hebben de ministers-presidenten en de kanselier aangeraden de maatregelen aan te scherpen.

De ministers-presidenten en bondskanselier Angela Merkel (CDU) overleggen vandaag over de coronamaatregelen in Duitsland. Volgens een resolutie die het weekblad Der Spiegel kon inkijken, zijn de deelstaten en Berlijn het principieel eens over een verlenging van de lockdown tot half februari. Cafés, restaurants en kleinhandel blijven toe, supermarkten mogen openblijven. Ook de scholen zullen tot eind februari de deuren dicht moeten houden. Als reden wordt verwezen naar de opgang van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Ook in de deelstaat Beieren zou een variant circuleren, meldde Deutschlandfunk gisteren. De oorsprong van die variant is nog onbekend.

Geen stoffen maskers

Op het openbaar vervoer worden professionele maskers zoals de OP-, KN95- en FFP2-maskers verplicht. Met een (zelfgemaakt) stoffen masker mag je dus niet meer de bus of trein op. Die maatregel was eerder al ingevoerd in Beieren, maar wordt nu doorgetrokken naar het nationale niveau. De professionele maskers zouden mogelijk ook verplicht worden in woonzorgcentra en rusthuizen. Verdere discussiepunten zijn nog de actieradius van 15 kilometer, die nu al coronahotspots onder een stolp plaatst en de aanmoediging van thuiswerk.

Concreet wordt aan inwoners gevraagd om hun contacten tot het absolute minimum te beperken. Huishoudens mogen maximaal één persoon uit een ander huishouden ontvangen. Bedrijven worden aangemoedigd om mensen ook zo veel mogelijk van thuis uit te laten werken. Mensen die wonen in gebieden waar gedurende een week meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, mogen niet verder dan 15 kilometer van huis gaan.

Het Robert Koch-Instituut (RKI) meldt een dalende trend van het aantal nieuwe infecties, maar het aantal doden in Duitsland blijft erg hoog. Gisteren stierven 989 personen aan de gevolgen van covid-19. ‘We moeten nu een antwoord bieden op de agressieve varianten die rondwaren’, zei de burgemeester van Berlijn Michael Müller.