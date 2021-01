Jelle De Beule stuurt de fiscus langs bij Jommeke

Standaard Uitgeverij contacteerde Jelle De Beule om ‘iets speciaals te doen’ met de wereld van Jommeke. De Beule bedacht prompt een scenario waarin Jommeke de fiscus op zijn strooien dak krijgt.

Naast lid van het humoristische collectief Neveneffecten en sidekick bij De ideale wereld op Canvas is Jelle De Beule ook een groot Jommeke-kenner en -liefhebber. Dat wist de uitgeverij, vertelt De Beule. “Ze zochten iemand die de Jommekewereld kende en er iets speciaals mee wou doen.”

Speciaal is het script zeker. Na 65 jaar ongestoord schatten zoeken staat plots de fiscus voor de deur van de eeuwig jonge blonde held. Opeens moet hij een dikke 500 miljard euro ophoesten. De schatten heeft hij natuurlijk al lang weggegeven aan wezen, hulpbehoevenden en kinderen die in de sukkelstraat zitten. Een nieuwe schat vinden is niet vanzelfsprekend. Kortom, Zonnedorps bekendste inwoner zit serieus ‘in de knel én de penarie’, meteen ook de titel van het album.

De fiscus zit Jommeke op de hielen in het scenario van Jelle De Beule. Foto: SU

Voor het tekenwerk klopte De Beule aan bij Thijs De Cloedt, zoon van Nieuwsblad-cartoonist Marec, tevens medeverantwoordelijk voor de animaties van Kabouter Wesley en Man bijt hond. De Cloedt gaf zijn eigen stijl aan het project. “Thijs is al jaren een van mijn beste vrienden”, zegt De Beule. “Wij hebben samen in de academie van Gent animatiefilm gestudeerd. Hij is enorm grappig en vreemd genoeg hadden wij nog nooit echt samengewerkt. Ik moet zeggen dat wij een heel goed team vormden.”

Het album ‘Jommeke in de knel én de penarie’ verschijnt op 7 april.