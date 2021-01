Vakbonden stoppen overleg over 0,4 procent meer loon

De drie vakbonden zijn niet langer van plan te onderhandelen over een maximale stijging van de lonen met 0,4 procent. Ze trekken dan ook niet naar het geplande loonoverleg woensdag.

Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, zijn deze week gestart met het tweejaarlijks overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector. Ze doen dit op basis van een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Volgens het rapport mogen de lonen dit en volgend jaar maximaal 0,4 procent stijgen, bovenop de index.

Een eerste overleg vond maandag plaats. Een tweede overleg moest woensdag plaatsvinden. Dat komt er niet. Die beslissing viel na intern beraad van de bonden. ‘Voor de drie vakbonden is de maximaal beschikbare marge van amper 0,4 procent die door de CRB werd vastgelegd, onaanvaardbaar. Binnen dit carcan is het onmogelijk om te onderhandelen over goede lonen’, klinkt het.

ACV, ABVV en ACLVB gaven al meermaals aan dat ze een indicatieve loonnorm willen, en geen dwingende. Dat laat sectoren en bedrijven die het wel goed doen - denk maar aan de distributiesector - toe om de werknemers te belonen voor hun inspanningen. Sectoren en bedrijven die kreunen onder de coronacrisis - denk maar aan de horeca - kunnen onder die marge blijven.

In elk geval zou het de regering zijn die moet beslissen over zo’n indicatieve loonnorm. Maar met zowel socialisten als liberalen binnen de meerderheid staat die niet te springen om het dossier in handen te nemen, wordt gevreesd.

Morsdood is het sociaal overleg tussen de sociale partners niet, zo klinkt het bij de bonden. De hoop bestaat over andere dossiers wel een akkoord te kunnen vinden. Zo moeten bonden en werkgevers het nog eens worden over hogere uitkeringen, of een betere omkadering van telewerk. De bonden geven woensdag meer uitleg bij hun beslissing.