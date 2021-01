Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kreeg in de Kamercommissie dinsdag vragen over de humanitaire visa die hij kan uitreiken. Aanleiding was de veroordeling van Melikan Kucam vorige week tot acht jaar cel wegens mensensmokkel en passieve omkoping. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) was niet aanwezig om te antwoorden op vragen over zijn rol in de zaak-Kucam.