Gezondheidsexpert Rachel Levine wordt eerste trans vrouw in Amerikaanse regering

Joe Biden heeft Rachel Levine aangeduid als viceminister van Volksgezondheid. Ze zou de eerste trans persoon ooit zijn in een Amerikaanse regering. ‘Een historische en bijzonder gekwalificeerde keuze’, aldus Biden.

Rachel Levine is in haar thuisstaat Pennsylvania het gezicht van de strijd tegen het coronavirus. Als lokale minister van Volksgezondheid maande ze de inwoners aan om met Thanksgiving binnen te blijven. ‘Neem een kleinere vogel dit jaar’, was het advies van de 64-jarige politica. Haar beleid mag ze nu verderzetten op nationaal niveau. Verkozen president Joe Biden heeft haar aangeduid als de viceminister van Volksgezondheid. Dat meldt persagentschap AP.

Een primeur, want Levine zal zo de eerste trans persoon zijn die een publieke functie opneemt in de federale regering van de Verenigde Staten. ‘Dr. Rachel Levine zal leiderschap en expertise aan de dag leggen om het volk door deze pandemie te gidsen – ongeacht hun postcode, ras, religie, seksuele voorkeur, genderidentiteit, of beperking – en ze zal beantwoorden aan de gezondheidsnoden die ons land op dit kritieke moment nodig heeft’, verklaarde Biden. ‘Ze is een historische en bijzonder gekwalificeerde keuze om mee leiding te geven aan onze volksgezondheid.’

Levine is een gerenommeerde kinderdokter met diploma’s van Harvard en Tulane University. Voor ze in 2017 de minister van Volksgezondheid in Pennsylvania werd, richtte ze een jeugdafdeling in aan Penn State Herschey Medical Center. Daar leidde ze een kliniek voor eetstoornissen. Daarna werd ze door haar collega-artsen verkozen tot physician general van Pennsylvania, een topfunctie waarbij ze de strijd aanging met de opioïdencrisis in haar staat.

De kinderdokter zal de vice worden van Xavier Bercerra, een voormalig Democratisch congreslid en verantwoordelijk voor Justitie in Californië. Beiden moeten wel nog door de Senaat goedgekeurd worden. In haar thuisstaat hield dat Levine in ieder geval niet tegen. Ze werd daar goedgekeurd door een Senaat die uit een meerderheid van Republikeinen bestaat.