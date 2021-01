Amerikaanse wapenlobby NRA vraagt faillissement aan om te ontsnappen aan rechtszaak

De beruchte lobbygroep van de ­Amerikaanse wapenindustrie NRA heeft uitstel van betaling aangevraagd. Volgens Amerikaanse media verhuist de NRA naar Texas om aan vervolging in New York te ontsnappen, want daar loopt een rechtszaak tegen haar leiders.

Naar eigen zeggen doet de NRA dat om haar eigen ‘toekomst te verzekeren, weg van de politiek giftige omgeving van New York’. Dat schreef topman Wayne LaPierre in een boodschap aan zijn leden. De bedoeling is om te herstructureren en in Texas ‘een nieuwe thuis te vinden’. Volgens bestuurslid Charles Cotton trekt de organisatie weg om ‘strategische redenen’, niet om financiële.

De NRA wordt in New York geconfronteerd met juridische tegenwind. Zo kondigde procureur-generaal Letitia James van de Amerikaanse staat deze zomer aan de machtige en politiek invloedrijke wapenlobby te willen laten ontbinden. James wou de NRA en haar leiders, onder wie Wayne LaPierre, laten vervolgen wegens financieel wanbeheer. LaPierre zou samen met andere leiders de jongste drie jaar alleen al 64 miljoen dollar aan ledenbijdragen achterovergedrukt hebben. Daarmee zouden ze bijvoorbeeld luxueuze tripjes naar de Bahama’s betaald hebben.

‘Moreel bankroet’

James uitte al ­vaker haar verachting voor de technieken van de NRA, die politici op een zwarte lijst zet, zodra die niet naar haar pijpen dansen. En ook vrijdag reageerde ze scherp. ‘De NRA is zowel moreel als financieel bankroet’, liet ze verstaan in een mededeling waaruit The New York Times citeert. ‘We zullen niet toestaan dat de NRA door een verhuizing aan haar aansprakelijkheid ontsnapt.’

Er circuleren hardnekkige berichten dat de NRA te kampen heeft met financiële moeilijkheden, deels vanwege lopende juridische procedures. De groep was tijdens de voorbije verkiezingsperiode in elk geval heel wat minder zichtbaar dan voordien. Maar LaPierre verzekerde zijn leden in zijn mededeling dat de financiële toestand van de organisatie goed is. ‘We staan op financieel vlak sterker dan nooit tevoren’, klonk het.