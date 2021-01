Trappisten Westvleteren komen bier aan huis leveren

Het zeldzame bier van de trappisten van Westvleteren wordt voortaan weer iets makkelijker beschikbaar. De broeders starten mee door de coronacrisis een testproject waarbij het bier online te koop is. Het reservatiesysteem lijkt wel op dat van de beruchte afhalingen.

Om het door het gezaghebbende site Ratebeer herhaaldelijk bekroonde bier te bemachtigen is het nodig de kalender goed in de gaten te houden. Sinds jaar en dag werken de trappisten met een reservatiesysteem: je kan op een bepaalde dag bier reserveren, en dan op een afgesproken datum ophalen in de abdij. Vroeger kon dit alleen telefonisch via de ‘biertelefoon’, maar sinds vorig jaar ook online.

Dat online-systeem is nu uitgebreid met een optie om te laten leveren aan huis. Voorlopig gaat het enkel om een testfase. Het eerste reservatiemoment voor thuislevering was maandag, een volgende datum ligt nog niet vast. De monniken zegt bewust op voorhand geen ruchtbaarheid te hebben gegeven aan de start van het pilootproject. Ze wilden zo vermijden dat de toeloop naar de website te groot zou worden en de online winkel zou crashen.

Karton

Wie een krat wist in de wacht te slepen, zal niet een van de befaamde houten kistjes ontvangen, maar een kartonnen bak met 24 flesjes. Per adres kan er maar één krat van het type West-Vleteren 12 worden gereserveerd, voor een prijs van 69,70 euro, exclusief leeggoed. Dat is 23,3 euro meer dan in de abdij, maar het spaart de rit naar de Westhoek wel uit.

Coronacrisis

Voor de trappisten uit Westvleteren is het bier hun enige bron van inkomsten. Door de het verbod op essentiële verplaatsingen zagen ze die inkomsten tijdens de eerste lockdown echter opdrogen. ‘Dit resulteerde in een aangepast e-commercepilootproject, waarbij wij een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis zullen laten leveren’, zegt broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij. ‘Voorlopig bieden wij deze nieuwe service enkel aan naar adressen in België.’

De trappisten dachten er wel al langer over na om bier op een andere manier te leveren, klinkt het. ‘‘Ongeveer de helft van ons Belgisch cliënteel woont in West- en Oost-Vlaanderen. De andere klanten uit België moeten vaak van heel wat verder komen om hun bestelling af te halen. Daarom werd binnen een werkgroep van de Abdij al geruime tijd nagedacht over een breder klantenbereik’, aldus broeder Godfried.